الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السبب غريب.. محاكمة عامل قتل زوج عمته في إمبابة

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة،  بعد قليل محاكمة فني تكييف وتبريد، بإنهاء حياة زوج عمته بعصا حديدية؛ بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة إمبابة على 7 آلاف جنيه.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 12860 لسنة 2022 جنايات إمبابة، للمتهم "مصطفى ح."، فني تكييف وتبريد، 36 سنة، في يوم 2 أغسطس عام 2022 قتل عمدا زوج عمته المجني عليه "محمد أ." من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن كال له عدة ضربات استقرت على رأسه باستخدام عصا حديدية قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة أموال المجني عليه من داخل مسكنه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم عثوره على أية أموال داخل المسكن، ووجهت للمتهم تهمة إحراز أداة "عصا حديدية" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة فني تكييف وتبريد منطقة إمبابة جنايات إمبابة فني تكييف وتبريد

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