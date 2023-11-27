الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تنتظر رد "حماس" لتمديد الهدنة يومًا إضافيًا

حماس
حماس

قالت منى عوكل، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل تسلمت قائمة أسماء المحتجزين الذين سيفرج عنهم من غزة اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أن إسرائيل تنتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة يومًا إضافيًا مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين.
ولفتت إلى دخول غاز الطهي لأول مرة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك محاولات لتنظيف وتعقيم مستشفيات داخل قطاع غزة خلال أيام الهدنة.

هدنة إنسانية في قطاع غزة

وبدأت هدنة إنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل القطاع المحاصر لأكثر من 49 يومًا، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية قطرية أمريكية مُكثفة.

وتُعد هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

إسرائيل غزة مستشفيات قطاع غزة أيام الهدنة

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