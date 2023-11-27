الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ياسر القاضى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل توقيع شركات الاتصالات على رخصة الجيل الرابع

ياسر القاضي
ياسر القاضي

قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان داعمًا كبيرًا له، وكان هناك ثقة كبيرة من الرئيس له، مشيرًا إلى أن بعض الشركات أعلنت أنها لن تحصل على رخصة الجيل الرابع.

 

وأضاف، خلال لقائه في برنامج الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، قال له إنه كان هناك اجتماع ومناقشات حول الجيل الرابع وعندما قالوا للرئيس إنهم يثقون أنك ستكمل الخطوات الخاصة بالرخصة، الرئيس رد قائلًا إنه "واثق في الخطوات التي يتخذها الوزير" مؤكدًا أن هذا زاد من ثقته بنفسه. 

 

وتابع، أنه بعدها بأيام معدودة زار الإمارات وبدأ المناقشات مع أورانج، ولم يتحدث مع أي شخص في المناقشات الجديدة حتى أتت أورانج بكامل هيئتها وتم المناقشة في التفاصيل وأخذ أول شيك منها بحضور رئيسها المهندس ياسر شاكر، وبعدها أجرى اتصالًا بالرئيس السيسي وقال له:"استلمت شيكات أورانج وخلال ساعتين سيكون هناك مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن دخول أورانج للجيل الرابع، فأخبرني الرئيس انه" كان لديه ثقة أن كل هذا سيحدث"، فأخبرته أنه خلال أسبوعين الشركات الأخرى ستوقع، فقال لي متأكد فقلت إنني لا أريد أن أقول له إنه خلال الأسبوع سيتم التوقيع".

 

توقيع فودافون واتصالات على الرخصة

وأكد أنه خلال يومين وقعت شركة فودافون واتصالات، على رخصة الجيل الرابع وهذه الشركات مهمة جدًا للدولة واستثماراتها مهمة وحمايتها من أحد الأهداف الرئيسية الخاصة بقطاع الاتصالات.

ياسر القاضي رخصة الجيل الرابع الرئيس عبدالفتاح السيسي فودافون اتصالات الإمارات

مواد متعلقة

ياسر القاضى يكشف لـ"الشاهد" رد فعل الرئيس على استراتيجية تطوير وزارة الاتصالات

ياسر القاضى لـ"الشاهد": تم عمل إحلال وتجديد لبنية الاتصالات اللاسلكية

ياسر القاضى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى منصت جيد ويناقش وإذا اقتنع يدعم الوزراء

ياسر القاضى لـ"الشاهد": هيكلة وزارة الاتصالات استمرت 6 أشهر من العمل

ياسر القاضى لـ"الشاهد": رُشحت للوزارة 4 مرات وتوليت المهمة فى حكومة شريف إسماعيل

ياسر القاضى لـ"الشاهد": كنا فى مرحلة بناء الدولة منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية

الأكثر قراءة

عاجل.. انفجارات ضخمة فى مطار حرير العسكرى بمحافظة أربيل العراقية

عاجل.. إعلام عبرى: تقديرات سائدة فى إسرائيل بتمديد الهدنة

خلال مناقشة القرار.. نتنياهو: تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن المحتجزين "أمر مبارك"

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

وزير خارجية قطر: لابد من وجود سلطة موحدة تحكم غزة والضفة بعد الحرب

خبير اقتصادى: لا تعويم للجنيه لا قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟