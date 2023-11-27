ياسر القاضى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل توقيع شركات الاتصالات على رخصة الجيل الرابع

قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان داعمًا كبيرًا له، وكان هناك ثقة كبيرة من الرئيس له، مشيرًا إلى أن بعض الشركات أعلنت أنها لن تحصل على رخصة الجيل الرابع.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، قال له إنه كان هناك اجتماع ومناقشات حول الجيل الرابع وعندما قالوا للرئيس إنهم يثقون أنك ستكمل الخطوات الخاصة بالرخصة، الرئيس رد قائلًا إنه "واثق في الخطوات التي يتخذها الوزير" مؤكدًا أن هذا زاد من ثقته بنفسه.

وتابع، أنه بعدها بأيام معدودة زار الإمارات وبدأ المناقشات مع أورانج، ولم يتحدث مع أي شخص في المناقشات الجديدة حتى أتت أورانج بكامل هيئتها وتم المناقشة في التفاصيل وأخذ أول شيك منها بحضور رئيسها المهندس ياسر شاكر، وبعدها أجرى اتصالًا بالرئيس السيسي وقال له:"استلمت شيكات أورانج وخلال ساعتين سيكون هناك مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن دخول أورانج للجيل الرابع، فأخبرني الرئيس انه" كان لديه ثقة أن كل هذا سيحدث"، فأخبرته أنه خلال أسبوعين الشركات الأخرى ستوقع، فقال لي متأكد فقلت إنني لا أريد أن أقول له إنه خلال الأسبوع سيتم التوقيع".

توقيع فودافون واتصالات على الرخصة

وأكد أنه خلال يومين وقعت شركة فودافون واتصالات، على رخصة الجيل الرابع وهذه الشركات مهمة جدًا للدولة واستثماراتها مهمة وحمايتها من أحد الأهداف الرئيسية الخاصة بقطاع الاتصالات.