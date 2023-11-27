الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأعمال المقبولة للمشاركة بصالون الشباب فى دورته الـ 34

صالون الشباب
صالون الشباب

اعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش عن نتيجة الفرز الأول للأعمال المُقدّمة للمشاركة بصالون الشباب الدورة ٣٤ بقصر الفنون.

 

تقديم أعمال الفنانين المقبولين بدءً من 12 ديسمبر المقبل

وأشار قطاع الفنون التشكيلية فى بيانه، أنه على جميع الفنانين المقبولين تقديم أعمالهم بدءً من يوم الأحد ١٢ ديسمبر وحتى يوم الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ بقصر الفنون، وأنه على فناني الإسكندرية تقديم أعمالهم بمركز محمود سعيد في موعد غايته الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢ ظهرًا.

 

ولفت الى أنه على الفنانين المقبولين البدء في مجال التجهيز في إفراغ عملهم بقصر الفنون بدايةً من يوم ١٢ ديسمبر وحتى ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣، على أن يتم التنسيق مع القيّم الفني وإدارة قصر الفنون بإخطار  الفنانين بالأماكن التى تم تحديدها للأعمال، وأنه على الفنانين المقبولين تحديد الرقم الموجود بجانب الاسم بالكشوف المرفقة عند تسليم الأعمال.

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قد تكون صورة ‏‏خريطة‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏خريطة‏ و‏تحتوي على النص '‏2023 قطاع الفنون التشكيلية نتائج الفرز الأول لصالون الشباب 34 المقبولين مجال) (الخزف) أسم الشهرة المتقدم رقم المتقدم ابراهيم دسوقي حبيبة حاتم المعط ندا دعاء ٦۳۳ الحميد على ابراهيم دسوقي عبد الموجود سليمان حبيبة حاتم محمد كمال ٨٨٧ ٧۷٧ روجينا روزان عدوان صوفيا وفقى محمود رشدي منة عمرو ٨٤٨ ٨٨٨ 0٦٦ ميكو ٤٤٤ ابراهيم روجين الفى حافظ فهمی روذان اشرف احمد عدوان صوفيا وفقى فرجالله محمود رشدي جابر منة الله عمرو مصطفى احمد ميرنا دالفتاح ابراهيم بسيوني توفيق عبدالفتاح إبراهيم فتحي رضوان احمد نوران محمد أحمد الغباشي ندى توفيق نغم ٧٧ε نوران الغباشي ۸۸٣ שרר ۳۳۳‏'‏‏
قد تكون صورة ‏‏خريطة‏ و‏تحتوي على النص '‏2023 قطاع الفنون التشكيلية نتائج الفرز الأول لصالون الشباب 34 المقبولين مجال) (التجهيز أسم الشهرة المتقدم شعبان أماني المتقدم ٣٣٨ رحاب όΛε رويد السيد أماني تقى الوهاب هارون ۱۹۹ ٨٦ عبدول علياء سارة جمال طلعت حسن محمد تهامی عبدالمنعم ٢٧r ماجى عبدالرحمن 1 النجا واميره مصطفي 9٩٦ ماجى عاطف مريد جادالكريم السميع النجا اميره مصطفى سعد ابايزيد احمد ٣٣ νε٧ مازن حسين مصطفى عامر نوارة ITV الحافظ هايدي هناء النجدي التهامي مصطفى محمود منى وحيد نوارة ٦٧ ٧٣٣ ياسمين حسين حسني ياسمين طارق هناء محمد النجدي شافعی حسين علي بدالكريم حاتم ۳٣٣ حسين ياسمين طارق ١۳۳‏'‏‏
قد تكون صورة ‏‏خريطة‏ و‏تحتوي على النص '‏2023 قطاع الفنون التشكيلية نتائج الفرز الأول لصالون الشباب 34 المقبولين مجال) (التصوير أسم الشهرة أسم المتقدم بثينة رقم المتقدم سارة سالم منة رزق منی هشام الجندي يوسف أيمن rro ۳۳۳ بثينة سيف الإسلام عامر صقر سارة محمد سالم محمد ابو عاصي محمود احمد رزق منی هشام احمد يوسف الجندي يوسف آيمن عبد المعطي عبد الرسول منة ٨٨١ ٦٦٦ ١۳۳‏'‏‏
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قد تكون صورة ‏‏خريطة‏ و‏تحتوي على النص '‏قطاع التشكيلية نتائج الفرز الأول لصالون الشباب 34 المقبولين مجال) (التصوير أسم الشهرة المتقدم ارمانيوس شادی مصطفى فؤاد شادي عزيز سيمون ارمانيوس شادی مصطفى فؤاد مصطفى شادي محمد فهيم عزيز شمس رضوان عبدالتواب شعبان عبدالتواب ۱۳۳ يحيى صلاح الدين صلاح الدين أحمد محمد أحمد عائشة ٤٣٣ عمر الشوباشى رأفت محي الدين محمدي الدين محمد فتحى الشوباشى عمرو المغربي زناتي فاطمة الزهراء محمد عادل محمد عمرو ابراهیم ٧٥٧ اشرف يوسف إسماعيل الحاويش فاطمة مراد ٨٨٨ محمد الحجاج فاطمه اشرف يوسف الشبيني عبدالحميد ٨٢r فرح فيلو ٧٧٧ الشبيني فرح محسن محمد امين فريدة ابراهيم عبدالحافظ فيلوباتير حليم كريم محى الدين‏'‏‏
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قد يكون رسمًا توضيحيًا لـ ‏‏خريطة‏ و‏تحتوي على النص '‏2023 قطاع الفنون التشكيلية نتائج الفرز الأول لصالون الشباب4 الشباب 34 المقبولين مجال) (النحت) أسم الشهرة أسم المتقدم المتقدم نوران ابراهيم رهان ماهر هند عشري يارا ٤٩ نوران ابراهيم محمد نورهان ماهر محمد ابراهيم هند رافت محمود عشري يار خالد احمد ٨ ٨٨٨‏'‏‏
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قد تكون صورة ‏‏خريطة‏ و‏تحتوي على النص '‏2023 قطاع الفنون التشكيلية نتائج الفرز الأول لصالون الشباب 34 المقبولين مجال) الفنون (الرقمية) تصوير) فوتوغرافي كمبيوتر (جرافيك أسم الشهرة المتقدم عمرو القبطان المتقدم عمرو البحراوي كريم ايمن عمرو محمد أحمد محمود الحصري ٢٤٦ عمرو محمود رياض عبدالله ایمن محمد حماد محروس ٥٣٣ أسعد ٢١٦ محمود خالد o٥ الحصري محروس أبوشر أحمد محمود أسعد عبدالراضي الطاهر ربيع عبدالباقي عاطف vro السلام ه جوهر محمود ١٢٣ السلام ١٤٨ مريم أحمد محمود معتز محسن محمد جوهر می‌حمدي منی يسري هانيا الباجوري ياس علاء مبارك ۹۹٩ الرحمن ٧-٨ الحليم ٤٣٦ يسري هانيا هشام احمد فتحي ياس محمد علاء الدين محمد مبارك ٤٨٨‏'‏‏

شروط المشاركة في صالون الشباب

- أن يكون المشارك مصري الجنسية ولا يزيد عمره عن 35 عاما في تاريخ افتتاح الصالون.

 

- من حق الفنان المشاركة بمجال واحد من مجالات المسابقة على ألا يتجاوز طول الضلع الأفقي 3 أمتار.

 

- تراعي أوزان وارتفاعات الأعمال ثلاثية الأبعاد بحيث تتسم بسهولة نقلها بشكل آمن داخل قاعات العرض.

 

- في حالة تكوين العمل من أجزاء يراعى ألا تتجاوز المساحة المقررة لكل فنان المساحة المخصصة له بما في ذلك الفرغ الداخلي.

 

- الالتزام بأن تكون الأعمال من إنتاج موسم 2022- 2023، ويلتزم المشارك بالتوقيع وتدوين تاريخ الإنتاج والخدمات المستخدمة على خلفية العمل.

 

- يحظر على الفنانين المشاركين التقدم بأعمال سبق عرضها أو أجزاء منها على الجمهور داخل قاعات العرض المحلية والدولية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

 

- تراعى أصلية العمل وأصالته وأن يكون غير مقلد وأن يكون العمل غير منفذ ببرامج الذكاء الاصطناعي.

الدكتور وليد قانوش قصر الفنون صالون الشباب الدورة ٣٤ خطة قطاع الفنون التشكيلية فناني الإسكندرية

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