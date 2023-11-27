الأعمال المقبولة للمشاركة بصالون الشباب فى دورته الـ 34

اعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش عن نتيجة الفرز الأول للأعمال المُقدّمة للمشاركة بصالون الشباب الدورة ٣٤ بقصر الفنون.

تقديم أعمال الفنانين المقبولين بدءً من 12 ديسمبر المقبل

وأشار قطاع الفنون التشكيلية فى بيانه، أنه على جميع الفنانين المقبولين تقديم أعمالهم بدءً من يوم الأحد ١٢ ديسمبر وحتى يوم الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ بقصر الفنون، وأنه على فناني الإسكندرية تقديم أعمالهم بمركز محمود سعيد في موعد غايته الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢ ظهرًا.

ولفت الى أنه على الفنانين المقبولين البدء في مجال التجهيز في إفراغ عملهم بقصر الفنون بدايةً من يوم ١٢ ديسمبر وحتى ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣، على أن يتم التنسيق مع القيّم الفني وإدارة قصر الفنون بإخطار الفنانين بالأماكن التى تم تحديدها للأعمال، وأنه على الفنانين المقبولين تحديد الرقم الموجود بجانب الاسم بالكشوف المرفقة عند تسليم الأعمال.

شروط المشاركة في صالون الشباب

- أن يكون المشارك مصري الجنسية ولا يزيد عمره عن 35 عاما في تاريخ افتتاح الصالون.

- من حق الفنان المشاركة بمجال واحد من مجالات المسابقة على ألا يتجاوز طول الضلع الأفقي 3 أمتار.

- تراعي أوزان وارتفاعات الأعمال ثلاثية الأبعاد بحيث تتسم بسهولة نقلها بشكل آمن داخل قاعات العرض.

- في حالة تكوين العمل من أجزاء يراعى ألا تتجاوز المساحة المقررة لكل فنان المساحة المخصصة له بما في ذلك الفرغ الداخلي.

- الالتزام بأن تكون الأعمال من إنتاج موسم 2022- 2023، ويلتزم المشارك بالتوقيع وتدوين تاريخ الإنتاج والخدمات المستخدمة على خلفية العمل.

- يحظر على الفنانين المشاركين التقدم بأعمال سبق عرضها أو أجزاء منها على الجمهور داخل قاعات العرض المحلية والدولية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

- تراعى أصلية العمل وأصالته وأن يكون غير مقلد وأن يكون العمل غير منفذ ببرامج الذكاء الاصطناعي.