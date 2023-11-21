الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرضى "أحلامى" و"المشهد" (صور)

رئيس قطاع الفنون
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، مساء الإثنين 20 نوفمبر بمركز محمود مختار الثقافي معرضين لكل من الفنانة سمية الحداد والفنانة نهلة رضا، الأول بقاعة إيزيس تحت عنوان "أحلامي"، وجاء الثاني تحت عنوان "المشهد" بقاعة نهضة مصر، وحضر الافتتاح عدد من أساتذة الفنون الجميلة.

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افتتاح معرضى "أحلامى" و"المشهد" 

نبذة عن سمية خليل

سمية خليل الحداد بكالوريوس الفنون الجميلة قسم التصوير 2003، معيدة بقسم التصوير – جامعة الإسكندرية 2004، مدرس مساعد بقسم التصوير – جامعة الإسكندرية 2007، مدرس بقسم التصوير جامعة الإسكندرية 2012، أستاذ مساعد بقسم التصوير جامعة الإسكندرية 2019 عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عضو جماعة الفنانين والكتاب بالأتيليه، لها عدد من المعارض الخاصة والعديد من المشاركات بمعارض جماعية.

قد تكون رسمة
افتتاح معرضى "أحلامى" و"المشهد" 

نبذة عن نهلة رضا

نهلة رضا مواليد القاهرة حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة جامعة المنيا 2008، أقامت عددًا من المعارض الفردية، وشاركت أيضا في العديد من المعارض الجماعية المحلية والعالمية منها: بينالي البحر الأبيض المتوسط للشباب بمقدونيا 2009، معرض جماعي بمدينة بازل بسويسرا 2010، بينالي بورسعيد الثامن والتاسع 2009 و2011، وحصلت على العديد من الجوائز منها جائزة مؤسسة أراك للفنون بجمعية محبي الفنون 2015، جائزة المقتنيات بصالون الشباب ال 23 _ 2012، الجائزة الكبرى بمجال التصوير بصالون الشباب الـ 29.

قد يكون رسمًا توضيحيًا
افتتاح معرضى "أحلامى" و"المشهد" 

يذكر أن، المعرضين مستمرين حتى 30 نوفمبر 2023 يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً؛ عدا يوم الجمعة.

قد يكون فن ‏بومة‏
افتتاح معرضى "أحلامى" و"المشهد" 

ورشة فنية للرسم والتصوير بمتحف محمد ناجي

على جانب آخر، تنطلق ورشة فنية للرسم والتصوير بمتحف محمد ناجي؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل  للفئة العمرية من سن " 8: 17 سنة"، في تمام الساعة الـ 10 من صباح يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتي الساعة الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والاثنين.

قد يكون فنًا
افتتاح معرضى "أحلامى" و"المشهد" 
الدكتور وليد قانوش مركز محمود مختار الثقافـــي قطاع الفنون التشكيلية قاعة نهضة مصر أحلامي المشهد

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