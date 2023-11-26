مبعوث الرئيس الفرنسي لـ"القاهرة الإخبارية": الوضع الحالي غير عادل للشعب الفلسطيني

قال السفير برتران بيزانسنو مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط، إن الوضع الحالي غير عادل تماما للشعب الفلسطيني، بسبب الخسائر المادية والمعنوية والمتمثلة في الأرواح والضحايا.

وأشار مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط، خلال لقاء خاص لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن إدارة الأزمة الحالية لا يجب أن تمنعنا من التفكير في المستقبل، مضيفًا أن أوروبا لها دور كبير ومهم لتلعبه لحل الأزمة الحالية.

أضاف السفير برتران بيزانسنو، أنه لن يكون حل دائم إذا لم يتم إنشاء دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب، مؤكدًا أن أي صراع ينتهي دائمًا على طاولة المفاوضات، وهذا ما تسعى إليه دولة فرنسا، التي لديها مصالح مع إسرائيل ودول الوطن العربي أيضًا.