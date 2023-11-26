أكاديمية أوقاف السويس: اختبارات المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثامنة المتكاملة

خضع عدد من أئمة السويس لاختبارات الأوقاف للانضمام للدفعة الثامنة من الدورات التدريبية المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وتقدم عدد من الأئمة التابعين لمديرية الأوقاف بمحافظة السويس للانضمام للدفعة الثامنة من الدورات التدريبية المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية، والتي تشمل عدة مكونات هامة منها:

١- دورة الدراسات الاستراتيجية

٢- دورة الحاسب الآلي

٣- المكون اللغوي

٤- المكون الشرعي

٥- دورة اللغة الإنجليزية

٦- دورة الإعجاز العلمي

٧- المكون الاجتماعي

ويعقب كل منها اختبار فيما تم دراسته وشرحه، ليكون أثبت للمعلومات وأجدر بتمييز كامل الاستيعاب من ناقصه.

وانعقدت اللجنة المشكلة للاختبارات الأولية للمتقدمين بديوان مديرية أوقاف السويس بقيادة السيد صاحب الفضيلة الشيخ ماجد راضي فرج مدير عام المديرية وبعضوية كل من الشيخ محمد فتحي مسلم موسى مدير ادارة الدعوة، فضيلة الشيخ إبراهيم عبدالله راغب محمود مدير شؤون الإدارات، فضيلة الشيخ مصطفى حامد عبدالمقصود مصطفى مفتش المتابعة.

تم اختبار من حضر من الأئمة الكرام للاختبار وإرسال النتيجة للإدارة العامة للإرشاد الديني بالوزارة تمهيدا لاختبارهم بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية ووزيرها د.محمد مختار جمعة وسعيه الحثيث في سبيل رفع مستوى السادة أئمة الأوقاف علميا وفنيا ومهاريا واجتماعيا.