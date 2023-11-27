الكونفدرالية.. معتمد جمال: تمنينا الفوز على أبو سليم بنتيجة أكبر

أبدى معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته الشديدة بالفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وفاز الزمالك على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية ببطولة الكونفدرالية والتي تضم أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.

اقرأ أيضا.. رأسية أوباما تنقذ الزمالك من مفاجآت أبوسليم الليبى فى الكونفيدرالية

معتمد جمال: كنا نتمنى تحقيق نتيجة أكبر

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمد لله، حققنا الفوز وهذا كان الهدف الذي سعينا له والحصول على الثلاث نقاط في بداية دور المجموعات".

وأضاف: "كنا نتمنى تحقيق نتيجة أكبر من الفوز بهدف نظيف لكن المهم هو الحصول على النقاط الثلاث".

وتابع: "تحدثت مع اللاعبين قبل اللقاء أن بداية الفريق من قبل بالكونفدرالية لم تكن جيدة".

وواصل حديثه: "فريق أبو سليم اعتمد على التكتل الدفاعي وهو ما زاد من صعوبة المباراة ثم غيّرنا نحن طريقة اللعب بين شوطي المباراة وأجريت تغييرات لزيادة الفاعلية الهجومية".

واستمر: "بعدما تأخرنا في التسجيل قررت الدفع بناصر منسي واعتمدت على ثنائي هجومي مع وجود يوسف أوباما لاعب حر، وتمكننا من إحراز هدف الفوز".

واستكمل: "المباراة كانت جيدة بشكل عام، رغم الفوز بهدف وحيد، والمباريات الودية التي خاضها الفريق كان غرضها تجهيز اللاعبين أمثال سامسون وناصر منسي ولكني فضلت عدم البدء بهما لعدم الضغط عليهما".

وأتم تصريحاته: "نحاول علاج الأخطاء والسلبيات التي يقع فيها الفريق مثل التسديد على المرمى وغيرها بشكل دائم".

الزمالك يحقق فوزا صعبا على أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

جاء الهدف في الدقيقة 73 من ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو قبل أن يحولها أوباما برأسه في الشباك.

وحصد الزمالك أول 3 نقاط ليأتي في المركز الثاني خلف ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي المتصدر بفارق الأهداف.