مواطن عراقي: الدور المصري في القضية الفلسطينية مهم وبارز (فيديو)

قال أحد الطلاب العراقيين المقيمين في مصر، ويدعي عبد الرحمن عز، إن الأحداث المؤسفة التي تشهدها قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين هناك أصبح محطه أنظار العالم، والجميع يهتم بما يحدث هناك، مشيرًا إلى أن ما تنتهجه إسرائيل من سياسه الإبادة الجماعية هو أسلوبها منذ أن وطأتها أقدام الجنود واحتلال أرض فلسطين.

وأضاف خلال تقرير فيديو رصدت خلاله “الدستور” رأي المواطنين في الشارع المصري أن دوري مصر هو دور كبير وبارز فتعتبر هي الدوله الوحيدة التي تتعامل بشكل مباشر في هذه القضية حتى أن الدول الأخرى التي تقدم مساعدات تقدمها من خلال مصر وهو معهود عليها ودائما ما تصدر مصر المواقف المشرفة تجاه القضايا العربية ودائما تكون سندا للأشقاء في جميع الوطن العربي.

دور مصر فى مساندة القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

موقف الرئيس السيسى الرافض لتصفية القضية

وحرص الرئيس السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".