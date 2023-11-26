الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية تطمئن الجمهور على صحتها بعد إصابتها بالاختناق

ولاء السلامين
ولاء السلامين

طمأنت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، الجمهور على صحتها هي وطاقم القناة بعد إصابتهم بالاختناق جراء القنابل المسيلة للدموع من قبل الجانب الإسرائيلي خلال بث مباشر على الهواء، مؤكدة أنهم جميعًا بخير وانتقلوا من مكانهم.

وأكدت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أهالى الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال تجمعوا في ميدان ياسر عرفات برام الله، استعدادًا لاستقبال أهلهم وذويهم والاحتفال بهم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت عليهم قنابل مسيلة للدموع ورصاص حي لتفريقهم ومنعهم من الاحتفال.

نقل بعض الأطفال والشباب للمستشفى بعد إصابتهم

وأوضحت أن بعض الأطفال والشباب تم نقلهم للمستشفى نتيجة إصابتهم باختناق من القنابل بالإضافة إلى إصابة آخرين بطلقات الرصاص الحي.

ولاء السلامين القاهرة الإخبارية طاقم القناة إصابتهم بالاختناق القنابل المسيلة للدموع الجانب الإسرائيلي ميدان ياسر عرفات رام الله نقل بعض الأطفال والشباب للمستشفى

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