اختناق مراسلة القاهرة الإخبارية بالغاز المسيل للدموع خلال تغطيتها لتبادل الأسرى

تعرضت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، للاختناق، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع، على أهالي الأسرى الذين يتجمعون على بعد 5 كيلومترات من سجن عوفر، منعًا لأي أجواء احتفالية.

وقالت السلامين، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، وهى تلتقط أنفاسها بصعوبة، إن الآليات العسكرية تتحرك باتجاه المواطنين الذين يقفون على بعد 5 كيلومترات من سجن عوفر، وأطلقوا وابلًا من الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين والصحفيين.

وانقطع الاتصال الهاتفي لعدم تمكن المراسلة من الحديث بعد تعرضها للاختناق، بينما عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات تظهر انتشار الغاز المسيل للدموع في محيط سجن عوفر.