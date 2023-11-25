"القاهرة الإخبارية": إصابتان بالرصاص الحى لشابين فلسطينيين أمام سجن عوفر

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من أمام محيط سجن عوفر بالضفة الغربية، إن وجود مركبات الإسعاف والطواقم الطبية في محيط سجن عوفر بالضفة الغربية هو أمر طبيعي لربما تكون هناك بعض الأمور الأمنية، مؤكدة أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين، ما أحدث إصابتين إحداهما بالفخذ والأخرى بالصدر.

وأضافت خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جموع المواطنين الفلسطينيين متواجدون الآن على التلال ومحيط سجن عوفر ينتظرون وصول الأسيرات والأسرى، منوهةً بأنه بين الحين والآخر، تطلق قوات الاحتلال وابلًا من الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي يعرض العشرات من الفلسطينيين للاختناق، فيعالجون إما ميدانيًا من قبل سيارات الإسعاف المتواجدة في محيط السجن أو حتى يتم نقلهم إلى المستشفيات.

وأوضحت أنه إذا تواجد جموع الفلسطينيين وكانت هناك مواجهة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين لمشاهدة الحافلات التي تمر من المعتقل باتجاه المدن الفلسطينية يكون هناك استنفار أمني من قوات الاحتلال، وهذا ما شهدناه يوم أمس، حيث كان هناك العديد من الأمور الأمنية والشروط التي وضعت للصليب الأحمر وهيئة شئون الأسرى والمحررين أنها لا تريد لأي فلسطيني أن يتقرب لهذا المعتقل أبدًا.

ونوّهت بأن من هم على التلال تقوم قوات الاحتلال إما بتصويب البنادق بالرصاص الحي كما تفعل الآن، وإما تبدأ بإطلاق وابل من الغاز المسيل للدموع على المواطنين، موضحةً أن ما تفعله قوات الاحتلال وما طلبه وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، أنه لا يريد أن يكون هناك أي صورة من صور النصر موجودة على أوجه الفلسطينيين سواء من يرون الحافلات التي يستقلها الأسرى والأسيرات أو حتى الفلسطينيون الذين هم على مقربة من المعتقل.