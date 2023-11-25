السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إصابتان بالرصاص الحى لشابين فلسطينيين أمام سجن عوفر

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من أمام محيط سجن عوفر بالضفة الغربية، إن وجود مركبات الإسعاف والطواقم الطبية في محيط سجن عوفر بالضفة الغربية هو أمر طبيعي لربما تكون هناك بعض الأمور الأمنية، مؤكدة أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين، ما أحدث إصابتين إحداهما بالفخذ والأخرى بالصدر.

وأضافت خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جموع المواطنين الفلسطينيين متواجدون الآن على التلال ومحيط سجن عوفر ينتظرون وصول الأسيرات والأسرى، منوهةً بأنه بين الحين والآخر، تطلق قوات الاحتلال وابلًا من الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي يعرض العشرات من الفلسطينيين للاختناق، فيعالجون إما ميدانيًا من قبل سيارات الإسعاف المتواجدة في محيط السجن أو حتى يتم نقلهم إلى المستشفيات.

وأوضحت أنه إذا تواجد جموع الفلسطينيين وكانت هناك مواجهة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين لمشاهدة الحافلات التي تمر من المعتقل باتجاه المدن الفلسطينية يكون هناك استنفار أمني من قوات الاحتلال، وهذا ما شهدناه يوم أمس، حيث كان هناك العديد من الأمور الأمنية والشروط التي وضعت للصليب الأحمر وهيئة شئون الأسرى والمحررين أنها لا تريد  لأي فلسطيني أن يتقرب لهذا المعتقل أبدًا.

ونوّهت بأن من هم على التلال تقوم قوات الاحتلال إما بتصويب البنادق بالرصاص الحي كما تفعل الآن، وإما تبدأ بإطلاق وابل من الغاز المسيل للدموع على المواطنين، موضحةً أن ما تفعله قوات الاحتلال وما طلبه وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، أنه لا يريد أن يكون هناك أي صورة من صور النصر موجودة على أوجه الفلسطينيين سواء من يرون الحافلات التي يستقلها الأسرى والأسيرات أو حتى الفلسطينيون الذين هم على مقربة من المعتقل.

القاهرة الإخبارية سجن عوفر الضفة الغربية قوات الاحتلال الاسيرات الأسرى

مواد متعلقة

جهود مصرية مكثفة لإنهاء المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

"القاهرة الإخبارية": إصابة فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال أمام سجن عوفر

لاجئون في أوطانهم.. "القاهرة الإخبارية" توضح أحوال العائدين لمنازلهم مع ساعات الهدنة الإنسانية

"القاهرة الإخبارية": هيئة الأسرى ليس لديها أى معلومات عن هوية المحررين الفلسطينيين

"القاهرة الإخبارية”: إصابة سيارة تابعة لـ"اليونيفيل" بنيران الجيش الإسرائيلى جنوب لبنان

"القاهرة الإخبارية": وصول الدفعة الثانية من المحتجزين فى صفقة التبادل إلى سجن عوفر

جريفيث: نأمل في وقف إطلاق نار إنسانيًا طويل الأمد بقطاع غزة

الاتحاد الأوروبى: يجب تنفيذ اتفاق الهدنة كاملا لإنهاء الوضع المروع فى غزة

الأكثر قراءة

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

فلسطين.. منزوعة السلاح!

"أزور قبرها كل يوم".. قصة الجد الفلسطينى صاحب مقولة "هذه روح الروح"

"رياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها