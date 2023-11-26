الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خسائر الاحتلال الإسرائيلى فى الحرب الأخيرة على قطاع غزة 2023

خسائر الاحتلال في
خسائر الاحتلال في غزة

شهد قطاع غزة خلال الأيام الماضية، تصعيدا خطيرا وحربا ممنهجة عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جيش الاحتلال النار على المدنيين والممتلكات في محاولة لقمع الشعب الفلسطيني، ورغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع، فإن الاحتلال الإسرائيلي واجه خسائر هائلة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والعسكرية والخسائر البشرية في صفوف جنوده.

خسائر الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة

تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لخسائر كبيرة خلال العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية تشمل هذه الخسائر البشرية والمادية وخاصة في الدبابات وناقلات الجنود، وقد وثقت المقاومة عمليات الاستهداف والضربات التي أصابت قوات الجيش الإسرائيلي بالفيديو.

وتشير تقرير إعلامية إلى أن المقاومة الفلسطينية استخدمت مجموعة متنوعة من الأسلحة والتكتيكات في محاولة لتكبيد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة.

الخسائر البشرية للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب علي غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي الحصيلة الأولية لقتلاه في الحرب، حيث أكد في تصريحات سابقة أن عدد القتلى الإسرائيليين منذ التوغل البري في القطاع إلى 44 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 361 قتيلا.

بينما تشير عدد من التقارير الصحفية إلي ارتفاع الأعداد بشكل يومي منذ بداية الحرب علي غزة وحتي بداية الهدنة بشكل كبير، معللين عدم إعلان الأعداد الحقيقة من أجل تهدئة الرأي العام الداخلي الذي وصل إلي مرحلة الغليان.

وتشير التقارير الصحفية إلي وصول عدد المصابين في جنود الاحتلال إلي ما يقرب من ٦ آلاف مصاب بينما وصل عدد النازحين من المستوطنين إلي 250 ألفا.

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الخسائر الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب علي غزة

تقدر تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة بما يصل إلى 200 مليار شيكل أي ما يعادل 51 مليار دولار، بناءً على تقديرات وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، يعتبر هذا المبلغ يشكل حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير تقرير صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية، إلى أن هذه التكاليف المقدرة تستند إلى استمرار الحرب لمدة 8 إلى 12 شهرًا وتحصر في قطاع غزة دون تورط كامل لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن. كما يفترض أن حوالي 350 ألف إسرائيلي سيتم إعادة تجنيدهم في تلك الفترة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا.

وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.

الحكومة الإسرائيلية تستعد لدفع حزمة تعويضات للمتضررين

كما تستعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصرف تعويضات للمتضررين من حرب غزة الأخيرة.

حيث صرح وزير مالية الاحتلال سموتريتش بأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إعداد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية، ومن المتوقع أن تكون هذه الحزمة أكبر وأوسع نطاقًا من الحزمة التي تم تقديمها خلال جائحة كوفيد-19.

وأكد نتنياهو التزام الحكومة بمساعدة جميع المتضررين، حيث أعطى توجيهاته بفتح صنابير الدعم المالي وتوجيه الأموال إلى المحتاجين، دون ذكر أي أرقام محددة.

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