العشائر الفلسطينية تشكر مصر وقطر لجهودهم في إتمام الهدنة الإنسانية في غزة

أعربت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، عن شكرها لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، على جهودهم في إتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وعبر عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان له مساء اليوم وصل للدستور نسخة منه، عن امتنان الشعب الفلسطيني بالدور الذي لعبته مصر، وقطر في إنجاح الهدنة المؤقتة والتي أوقفت خلالها سفك دماء الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال مفوض عام العشائر الفلسطينية، إن الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة يتطلع إلى دعم سياسي وإنساني قوي من الأشقاء في الدول العربية لوقف العدوان على قطاع غزة.

العشائر الفلسطينية تدعو الدول العربية لوقف العدوان علي الشعب الفلسطيني

كما دعا عاكف المصري الدول العربية إلى استخدام كل أدواتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والقانونية وتأثيرها لدى المنظمات الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي ودعم وحماية الشعب الفلسطيني.

وأشاد المصري بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا إن هذا الصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني لن يكسر ولن يرفع الشعب العربي الفلسطيني الراية البيضاء مهما بلغت حجم التضحيات وعظمتها.

وندد المصري بصمت العالم على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأن ما يجري في غزة والضفة والقدس من تمادي لجرائم دولة الاحتلال هو بسبب صمت العالم وازدواجية المعايير، مضيفًا أنه عندما يقتل الفلسطيني لا أحد يندد بينما يغضب العالم كله لجرح إسرائيلي محتل للأرض الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالجهود المصرية في احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة، والذي أثمر عن دخول المزيد من شحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة على مدار اليومين السابقين، والإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى والمعتقلين مساء أمس.