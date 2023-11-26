الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نهال عنبر تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز

نهال عنبر
نهال عنبر

كشفت الفنانة نهال عنبر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، موضحة أنها تواصلت معه منذ أسبوعين وكان يعاني من مشاكل في القلب. 

وتابعت الفنانة نهال عنبر في تصريحات تلفزيونية قائلة: "كنت بكلمه من أسبوعين وكنا بنهزر ونضحك مع بعض وهو راجل جدع وصاحب صاحبه وأنا بحبه جدا ولما كان يسمع إني تعبت بيسأل عليا.. وهو طيب وكان دمه خفيف وبيحب الهزار". 

وأشارت نهال عنبر إلى أنه قبل وفاة الفنان طارق عبد العزيز سقط على الأرض في اللوكيشن خلال تصويره مسلسل "بقينا اتنين"، وبعدها دخل العناية المركزة وأجرى عملية "القسطرة" ثم تعافي منها وكنت أتابع حالته الصحية بشكل مستمر ولكن العملية كانت خطرة للغاية، معقبة: "ممكن تكون العملية كانت خطرة وهناخد بالأسباب.. هو أخد خبطة جامدة لكن ده ميعاده وكلنا أتصدمنا من خبر وفاته".

وكان الفنان طارق عبد العزيز تعرض لوعكة صحية شديدة قبل قليل، في أثناء تصوير مشاهده بمسلسل بقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف.

وسقط طارق عبد العزيز أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل وبقينا اتنين، وأصابته ببعض التشنجات، وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله، طارق عبد العزيز يجري جراحة القلب.

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بـ فيس بوك: اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق. وأضاف طارق عبد العزيز: وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي.

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