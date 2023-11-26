الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جارناتشو يسجل أجمل أهداف الموسم.. مانشستر يونايتد يهزم إيفرتون بثلاثية

هدف جارناتشو
هدف جارناتشو

فاز مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج) موسم 2023-2024.

الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو افتتح التسجيل لمانشستر يونايتد بأفضل طريقة ممكنة، بهدف في الدقيقة الثالثة، بضربة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها البرتغالي ديوجو دالوت من الجهة اليمنى، ليحتفل على طريقة قدوته كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هدفًا مماثلًا لهدفه الشهير مع ريال مدريد في شباك يوفنتوس.

وضاعف ماركوس راشفورد من تقدم مانشستر يونايتد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 56، من ركلة جزاء تحصل عليها زميله أنتوني مارسيال.

أكد مارسيال انتصار مانشستر يونايتد بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 76 من متابعة لتمريرة برونو فيرنانديز.

انتصار مانشستر يونايتد رفع رصيدهم لـ 24 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 4 نقاط في الركز التاسع عشر وقبل الأخير.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، فشهد عودة الظهير لوك شاو لقيادة الجبهة اليسرى بعد تعافيه من الإصابة، فيما تواجد اللاعب الشاب كوبي ماينو أساسيًا للمرة الأولى هذا الموسم، في خط الوسط.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف- هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - أنتوني مارسيال

وغاب عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، البرازيلي كارلوس كاسيميرو، الإنجليزي ماسون ماونت، الهولندي تيريل مالاسيا، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، الدنماركي كريستيان إريكسن، بسبب الإصابة.

وتُعد تلك المباراة الأولى لـ إيفرتون، منذ قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، بخصم 10 نقاط من رصيده في المسابقة، بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

مانشستر يونايتد إيفرتون الدورى الانجليزى أليخاندرو جارناتشو ماركوس راشفورد

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