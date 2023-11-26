الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم قنا: إخطار أولياء أمور طلاب المدارس بنسب الغياب

وكيل تعليم قنا
وكيل تعليم قنا

ترأس د.محمد السيد، وكيل وزارة  التربية والتعليم بقنا، اجتماع مديري المدارس الفنية المنعقد بقاعة مدرسة التجارة بالرياح بحضور نجم احمد علي مدير عام التعليم الفني  والمهندس وصفي عزيز مدير التعليم الصناعي والمهندس صادق بكار مدير إدارة تنسيق التعليم الفني والمهندس سيد يس مدير التعليم الزراعي.

وشدد مدير تعليم قنا خلال الاجتماع على تكثيف المتابعة الدورية والمفاجئة لمدارس التعليم الفني بأنواعها التجاري والزراعي والصناعي، ومراجعة سجلات 5 سلوك المدون بها حضور الطلاب،  والتأكد من ارسال اخطارات أولياء الأمور بنسب الغياب ولفت السيد إلى تحري الدقة عند تخصيص انصبة المعلمين من الحصص وتكليف الزائد عن الفصول الفعلية بالعمل لسد العجز في مدارس أكثر احتياجا لمجهوده.

وأكد الوكيل تجهيز وتهيئة المدارس المختارة كمقرات انتخابية وتنمية الوعي السياسي لدى الطلاب وتخصيص أوقات من الحصص والتدريبات العملية لتعريفهم بالحقوق والواجبات التي كفلها لهم الدستور، وحتمية التكاتف  لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن من حدوده الغربية والشرقية والجنوبية.

طلاب قنا الطلاب تعليم قنا التعليم محافظة قنا

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