المشدد 3 سنوات لعاطل لاتجاره في الأقراص المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطى مسعود شعله بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار امير عدلى أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 3414 سنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته أقراص مخدرة بدائرة القسم.

ضبط المتهم

كشفت التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم " م.أ.م" عاطل، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخص ومسكن المتهم، ونفاذا لتنفيذ القرار انتقلت قوة على مسكنه، وبتفتيش الوحدة السكنية الخاصة بالمتهم، وعثر بداخلها على حقيبة كبيرة تحوي بداخلها على عدد علب الأقراص المخدرة 3500 قرص ترامادول، و3 آلاف قرص متنوع، وعند نزول القوة، وبحوزتهما الأقراص المخدرة من العقار محل الواقعة، أبصروا المتهم وتمكنوا من ضبطه، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بفرن بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي خمسمائه ألف جنيه، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر والميزان المضبوطين، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار جمال عبد الناصر سالم، والمستشار علي حسن حسني، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير المحكمة أحمد السيد.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 204 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أنه من خلال مراقبة المتهم "س.ع.ي" عامل بفرن، تبين اتجاره في المواد المخدرة مستخدما سيارة في عملية الترويج، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه خلال قيادته السيارة محل الواقعة، وبتفتيشه عثر بحوزته علي حافظة بلاستكية وبفضها تبين أنها تحوي على عدد 6 لفافات لمخدر الهيروين، وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر علي قطعه حجرية كبيرة لمخدر الهيروين وميزان الكتروني ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة والسيارة في أعمال الترويج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.