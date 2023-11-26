بعد وفاته إثر أزمة قلبية.. أبرز أعمال الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

توفي في الساعات القليلة الماضية، الفنان طارق عبدالعزيز إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد مشاركته في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة.

ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز أعماله:

أعمال طارق عبدالعزيز من المسلسلات

أعمل إيه، خارج السيطرة، وسكر زيادة، وقابيل، وفكرة بمليون جنيه، الزوجة الرابعة، ورحيم، وريح المدام، وضيف شرف، وفوبيا، والحالة ج، وأستاذ ورئيس قسم، والصقر شاهين، وفض اشتباك، وفرعون، وبنات في بنات ونونة المأذونة، والجماعة، والزوجة الرابعة، وموعد مع الوحوش، وعدى النهار، وأبو ضحكة جنان، وبعد الفراق، والعنكبوت.

الأفلام

خلاويص، اشتباك، يوم مالوش لازمة، فبراير الأسود، دكان شحاتة، ساعة ونص، وخالي من الكوليسترول، سيب وأنا أسيب، كيمو وأنتيمو، أول مرة تحب يا قلبي، وأصحاب ولا بيزنس، همام في أمستردام، صعيدي في الجامعة الأمريكية.

حياته

تخرج طارق عبدالعزيز في كلية الحقوق، مولود في محافظة سوهاج، عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور، بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي، وهو دفعة الفنان الراحل خالد صالح.