آيتن عامر ودنيا عبدالعزيز ينعيان طارق عبدالعزيز: خبر محزن الله يرحمك

نعت الفنانة أيتن عامر والفنانة دنيا عبدالعزيز رحيل الفنان طارق عبدالعزيز، الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 55 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مسلسل “وبقينا اتنين”.

وشاركت “أيتن” صورًا تذكارية جمعتها بالفنان الراحل طارق عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “الله يرحمك ويغفرلك يا طارق يا طيب يا محترم”.

كما شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة جمعتها بالفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: “خبر محزن صديقي وزميلي الغالي الفنان طارق عبدالعزيز في ذمة الله، ادعوله بالرحمة، الله يرحمك يا حبيبي”.

وسقط طارق عبدالعزيز أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل "وبقينا اتنين" وأصابته ببعض التشنجات وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله.

وأجرى الفنان طارق عبدالعزيز جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي في "فيسبوك": اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وأضاف عبدالعزيز: "للشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".