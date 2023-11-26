ماذا لو لم تقف مصر مع فلسطين؟.. حامد فارس يُجيب

علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولي، على تقديم المساعدات للأخوة الأشقاء في فلسطين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الجهود المصرية تنجح في إتمام عملية نقل المحتجزين في قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من صفقة الأسري والمحتجزين.

وأضاف فارس أن مصر الدولة الأكبر في توصيل ومنح المساعدات لقطاع غزة، موضحًا أنه لو لم تقف مصر مع القضية الفلسطينية كنا سنكون في موقف مغاير لما نحن عليه الآن.

وأشار إلى أن سوابق الموقف المصري منذ اللحظة الأولي للوقف ضد مخططات دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينين كان قويا جدًا ومؤثرا في المشهد الدولي، وجعل الكثير من دول العالم تغير نظرتها للقضية الفلسطينية.