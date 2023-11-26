الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهمين بسرقة ورشة ميكانيكي سيارات بالسلام

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام  تجديد حبس 3 عاطلين 15 يومَا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة محتويات ورشة ميكانيكي سيارات بمنطقة السلام.

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تجديد حبس سائق سرق لودر مقابل مستحقاته المتأخرة في المقطم

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بسرقة محتويات ورشة ميكانيكي سيارات بدائرة قسم شرطة السلام، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل الورشة بأسلوب كسر القفل بغرض بيع المعدات  بأحد الأسواق والتربح منها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السلام ورشة ميكانيكي نيابة حبس قاضى معارضات

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