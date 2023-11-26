الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية في المطرية للجنح

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قررت نيابة المطرية، الأحد إحالة عاطلين لـ محكمة الجنح  لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المطرية.

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حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية من مندوب توصيل بالإسكندرية

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المطرية. وأقروا بسرقتهم 3 شقق سكنية بذات الأسلوب.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة المطرية يفيد بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة، وباستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة المطرية محكمة الجنح جهات التحقيق تحريات الأمنية الإجراءات القانونية

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