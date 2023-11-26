إحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية في المطرية للجنح

قررت نيابة المطرية، الأحد إحالة عاطلين لـ محكمة الجنح لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المطرية.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المطرية. وأقروا بسرقتهم 3 شقق سكنية بذات الأسلوب.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة المطرية يفيد بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة، وباستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.