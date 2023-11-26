الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": نقل محتجزة إسرائيلية بمروحية إلى مستشفى سوروكا بحالة خطيرة

نقل محتجزة الى مستشفى
نقل محتجزة الى مستشفى سوروكا

أعلنت  قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن تقارير إسرائيلية، إجلاء إحدى المحتجزات الإسرائيليات المفرج عنهن اليوم من غزة بمروحية إلى مستشفى سوروكا في حالة خطيرة.

ووفقا للقاهرة الإخبارية، فإن مصر بدأت مساء اليوم تسليم الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة للجانب الإسرائيلي بمنطقة كارني نظرًا للحالة الصحية لبعض منهم.

وأكدت أنه نظرا للحالة الصحية لبعض المحتجزين الإسرائيليين وبالتنسيق بين مصر وإسرائيل تم تسليمهم بمنطقة كارني، في حين يتوجه 3 من تايلاند وشخص روسي لمنفذ رفح.

قاهرة الإخبارية تقارير إسرائيلية الإسرائيليات المحتجزات الإسرائيليات غزة سوروكا

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