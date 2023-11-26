الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: مصر تبدأ تسليم الإسرائيليين المحتجزين بمنطقة كارنى

جريدة الدستور

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن مصر تبدأ تسليم الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة للجانب الإسرائيلي بمنطقة كارني نظرًا للحالة الصحية لبعض منهم.

وأكدت أنه نظرا للحالة الصحية لبعض المحتجزين الإسرائيليين وبالتنسيق بين مصر وإسرائيل تم تسليمهم بمنطقة كارني في حين يتوجه 3 من تايلاند وشخص روسي لمنفذ رفح.

واستعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات خاصة من بدء الوفد الأمني المصري لإجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.  
وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الصليب الأحمر تبدأ في تسلم 13 محتجزًا إسرائيليًا و٤ من تايلاند وشخص روسي، حسبما أفادت القناة في نبأ عاجل. 

غزة المحتجزين القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية كارني

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