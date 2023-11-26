الفرحة تجتاح فلسطين بعد نجاح الجهود المصرية فى الإفراج عن الأسرى

اجتاحت الفرحة فلسطين بعد نجاح الجهود المصرية في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، إذ خرج بالأمس الدفعة الثانية من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، والتي كانت بينهم الأسيرة إسراء جعابيص.

الأسيرة المحررة إسراء جعابيص هي صورة من صور التعنت الإسرائيلي تجاه الأسيرات، إذ باتت واحدة من أشهر العائدات من سجون الاحتلال الإسرائيلى، بعد 8 سنوات قضتها معتقلة بسبب جريمة لم ترتكبها، حتى تحولت إلى أيقونة المعتقلات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال.

واستعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات من استقبال أهل إسراء جعابيص من قبل أهلها الذين لم يروها منذ 8 سنوات، والتي تركت طفلها معتصم وعمره 8 سنوات لتخرج فى صفقة تبادل الأسرى لتجده شابًا ناضجًا.

