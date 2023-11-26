الاحتلال: المحتجزون الإسرائيليون سيعبرون من نقطة على الحدود بين غزة وإسرائيل

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن المحتجزين الإسرائيليون سيعبرون الحدود من نقطة على الحدود بين غزة وإسرائيل، ولن يعبروا عبر مصر هذه المرة.

كما ذكرت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم، أنه بخلاف اليومين الماضيين، نفذت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عملية تسليم الأسرى والمحتجزين للصليب الأحمر في شمال قطاع غزة.

من جانبها قالت هيئة شؤون الأسرى، قالت في وقت سابق، إن استقبال حافلة الأسيرات والأسرى المحررون سيكون على دوار الساعة وسط مدينة رام الله.

وكانت كتائب القسام، أعلنت أنه في إطار التهدئة الإنسانية وضمن المرحلة الثالثة للتبادل تم تسليم للصليب الأحمر 13 محتجزًا صهيونيًا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي.

الهلال الأحمر الفلسطينى: فتح ممر إنسانى جديد لدخول الشاحنات من معبر رفح

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صدور موافقة على فتح ممر إنساني جديد لدخول الشاحنات عبر معبر رفح، على أن يتم البدء في استخدامه من الغد.

واعتبر الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال تصريحات تليفزيونية، المساعدات التي دخلت إلى غزة تمثل "نقطة في بحر" مقارنة باحتياجات السكان في القطاع، مؤكدًا أنه تم إرسال نحو 100 شاحنة مساعدات إلى غزة ومناطق شمال القطاع، اليوم الأحد.

جانبه قال مدير الإعلام في معبر رفح، إنه تم دخول 48 طنًا فقط من غاز الطهي عبر معبر رفح إلى غزة، معتبرًا هذه الكمية أقل كثيرًا من حاجة السكان في القطاع.

وقال مدير الإعلام في معبر رفح: "نحو 20 من الجرحى توجهوا اليوم إلى معبر رفح لاستكمال العلاج في المستشفيات المصرية".

فيما كشف عضو لجنة الطوارئ ببلدية غزة، عن مواجهة القطاع كارثة بيئية وصحية في شمالي القطاع، مضيفًا: "لدينا عدة مشاكل بيئية على رأسها جثامين الشهداء المتراكمة ومياه الصرف".

تابع في تصريحات تليفزيونية: “الدمار هائل في العديد من المناطق في المدينة وهناك أحياء كاملة أبيدت”، مؤكدًا أن القصف الإسرائيلي كان استهدافًا مباشرًا للحياة في قطاع غزة