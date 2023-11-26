تفاصيل جديدة عن المرحلة الثالثة للإفراج عن المحتجزين.. لماذا تدخل بوتين؟

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن ثمة تفاصيل جديدة تم الكشف عنها بشأن المرحلة الثالثة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس والأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، خصوصًا بعد تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تدخل من بوتين وحماس تستجيب

وتابعت أنه من المحتمل أن يتم إطلاق سراح مواطن روسي - إسرائيلي واحد على الأقل بالإضافة إلى 13 محتجز متوقعة بالفعل، حيث تتوقع إسرائيل إطلاق سراح محتمل لمحتجزين إضافيين من قطاع غزة اليوم الأحد، بالإضافة إلى المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة عشر الذين وافقت عليهم حماس.

وأضافت أنه هناك محادثات جارية من أجل إطلاق سراح مواطن روسي-إسرائيلي واحد على الأقل، وهو ما تم الإبلاغ عنه كبادرة من حماس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحذر مسؤولون إسرائيليون من أن أي شيء يتعلق بصفقة المحتجزين لن يكون نهائيا حتى يتم تنفيذه، وأجلت حماس أمس عملية إطلاق سراح المحتجزين لعدة ساعات.

مظاهرات حاشدة في إسرائيل بسبب المحتجزين

وعلى الجانب الآخر، كشفت صحيفة "جمهوريت" التركية، أن الليلة الماضية شهدت مظاهرات حاشدة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام مقر إقامته، مطالبين بالإفراج عن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وتابعت أن الإسرائيليين نظموا مظاهرة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء نتنياهو في القدس الغربية، حاملين لافتات ومرددين شعارات مناهضة لنتنياهو، وجذبت عبارة "نتنياهو أكبر كارثة لدولة إسرائيل" على إحدى اللافتات الانتباه، كما دعت لافتة أخرى نتنياهو إلى الاستقالة، وكتب عليها "بيبي خطير، استقيل فورا".

ومنعت الشرطة المتظاهرين، الذين كانوا يحملون أيضا الأعلام الإسرائيلية، من الاقتراب من المنزل، حيث وحضر آلاف الإسرائيليين، بالإضافة إلى أقارب المحتجزين، المظاهرة التي نظمها أمام متحف تل أبيب للفنون.

وكرر المتظاهرون مطالبهم بإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وأكدوا أنهم سيواصلون النضال حتى إطلاق سراحهم جميعا، من جهة أخرى، اتخذت شرطة الاحتلال إجراءات أمنية مشددة في محيط المنطقة التي أقيمت فيها المظاهرة، وأغلقت الطرق الدائرية أمام حركة المرور.

وأفادت الصحيفة أن نتنياهو يواجه ضغوط داخلية كبرى من أجل تمديد الهدنة في قطاع غزة وإبرام صفقة أخرى للإفراج عن كافة المحتجزين الموجودين الآن في قطاع غزة، حيث يرى المتظاهرون أن استكمال العملية العسكرية قبل الإفراج عن المحتجزين يعرض حياتهم للخطر.