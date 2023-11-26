الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام عبدالعزيز: الرئيس السيسى تبنى مشروعًا تنمويًا لإعادة بناء الدولة فى كل الميادين

الدكتور هشام عبدالعزيز
الدكتور هشام عبدالعزيز

علق الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية  "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه قبل أيام من انتهاء حملات الدعاية يواصل المرشحون للرئاسة حملاتهم الانتخابية بالداخل والخارج.

وأضاف عبدالعزيز أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي كان هناك مشروع تنموي كبير لإعادة بناء الدولة المصرية في كل الميادين.

وأشار إلى أنه مع بداية تولي الرئيس للرئاسة كان هناك عدد من المشكلات التي واجهت الدولة وعلى رأسها الإرهاب، موضحًا أن التنمية السياسية بدأت من 2016 بشكل واضح ومحدد، وأن السيسي كان يري أن الشباب الذي نزل في 2011 كان له دور، وبالتالي كانت البداية بمؤتمرات الشباب.

اكسترا نيوز حزب الإصلاح والنهضة هشام عبدالعزيز

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