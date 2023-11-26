كاتب صحفى: القيادة السياسية شخصية تعى معنى الأمن القومى المصرى (فيديو)

علق الكاتب الصحفي زكي القاضي على خبر لجريدة الدستور بعنوان "الرئيس السيسي يدعو إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية"، قائلًا إن القيادة السياسية للدولة المصرية شخصية تعي معنى الأمن القومي المصري، وتستوعب هذا الأمر عن علم وتجربة، وهذا ساعد في تحقيق الهدنة وحل القضية الفلسطينية برمتها.

وأضاف القاضي، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن حركة فتح جزء من النضال الفلسطيني على مدار عقود، لافتًا إلى أن هذه الحركة لديها تاريخ نضالي عظيم قبل أن يتولى زمام الأمر حركة حماس والجهاد الإسلامي منذ عام 1987.

الفلسطينيون لا بد أن يطالبوا بحقوقهم بإحدى أدوات المقاومة

وأوضح الكاتب الصحفي أن الفلسطينيين لا بد أن يطالبوا بحقوقهم بإحدى أدوات المقاومة، وله الحق في اختيار الطريقة التي يدافع بها عن وطنه، منوهًا بأنه إذا لم تحل القضية من المنبع سيظل العنف موجودًا دائمًا.