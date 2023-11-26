كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون، فتُقام في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “جوديسون بارك”، معقل فريق “التوفيز”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، فشهد عودة الظهير لوك شاو لقيادة الجبهة اليسرى بعد تعافيه من الإصابة، فيما تواجد اللاعب الشاب كوبي ماينو أساسيًا للمرة الأولى هذا الموسم، في خط الوسط.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف- هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - أنتوني مارسيال

ويغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، البرازيلي كارلوس كاسيميرو، الإنجليزي ماسون ماونت، الهولندي تيريل مالاسيا، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، الدنماركي كريستيان إريكسن، بسبب الإصابة.

وتُعد تلك المباراة الأولى لـ إيفرتون، منذ قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، بخصم 10 نقاط من رصيده في المسابقة، بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

ترتيب مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة، فيما يأتي إيفرتون في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط، متفوقًا على بيرنلي متذيل جدول الترتيب، بفارق الأهداف فقط.