الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سناء منصور: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى مهم

سناء منصور
سناء منصور

قالت الإعلامية سناء منصور إنه على مدار السنوات الماضية رأينا الدور المهم الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في المشروعات القومية المهمة.

وأضافت "منصور" خلال حلقة اليوم من برنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية dmc، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب واطني مهم، ولا بد من كل مصري النزول والمشاركة فيها، معقبة: "انزل وشارك بصوتك".  

تفاصيل برنامج السفيرة عزيزة:

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات، وهن الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، يذاع يوميًا عدا الخميس والجمعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا على dmc.

انزل شارك مصر الأهم السفيرة عزيزة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الإعلامية سناء منصور فضائية DMC برنامج السفيره عزيزه

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