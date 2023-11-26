الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة الدراجات النارية بالشروق لمحكمة الجنح

المتهمين
المتهمين

أحالت نيابة الشروق وبدر، الأحد، 4 متهمين لمحكمة الجنح؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات الناريه بمدينة الشروق.

txt

سيدة وراء سرقة مبالغ مالية من شقة في العجوزة

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (خفير - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم، وبالفحص، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبيّن أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأقرَّا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر المقود"، وأنهما ارتكابا عدد (6) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرَّا بتصرفهما بالبيع لدى عملائهما "سيئ النية" (3 عاطلين)  "تم ضبطهم" وبحوزتهم الدراجات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة سرقة الدراجات الشروق نيابة

مواد متعلقة

تجديد حبس سائق سرق لودر مقابل مستحقاته المتأخرة في المقطم

الأكثر قراءة

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

المخرج مجدى الهوارى يكشف وصية طارق عبدالعزيز قبل وفاته

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز بأزمة قلبية

دقائق داخل الطوارئ.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟