الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسوان: نائبة المحافظ تتفقد أعمال تجهيز مكتبة مصر العامة وتطوير ميدان العقاد

التفقد
التفقد

أجرت د.غادة أبوزيد، نائبة محافظ أسوان، جولة تفقدت خلالها مشروع مكتبة مصر العامة، مشددة على سرعة الانتهاء من وضع اللمسات الجمالية وأيضًا تجهيزات الأثاثات وغيرها من الأجهزة والأدوات الخاصة بمكونات المكتبة، وذلك في سياق الجهود المبذولة للإسراع بمشروعات التطوير والتحديث والتنوير، وتنفيذًا لتكليفات محافظ أسوان.

وتضم قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الإتصالات والمعلومات، وأيضًا المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية، فضلًا عن المسرح والسينما، والغرف الخدمية والأرشيف، علاوة على كافتيريا، ودورات المياه، واللاندسكيب، والبدروم، وكاميرات داخلية وخارجية، وتكييف مركزى.

كما كلفت أبوزيد بسرعة رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة وخاصة ميدان عباس العقاد والذى يضم مقبرة عملاق الأدب العربى، مع ضرورة دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية، ومقصدًا لزيارة الأفواج السياحية. 

لفتت إلى أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل، فضلًا عن المسطحات الخضراء، والجراج الذى سيساهم فى إستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى. 

محافظ أسوان مكتبة مصر العامة نائب محافظ أسوان اللمسات الجمالية تطوير ميدان العقاد

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