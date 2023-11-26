مارك سميث: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة سيناريوهات البرامج

انطلقت صباح اليوم النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام بعنوان "عالم بلا إعلام"، بحضور أكثر من ألفى صحفى وإعلامى ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم.

استهلت فعاليات المنتدى بالجلسة الافتتاحية والتي كانت تحت عنوان: "تحت القصف، الإعلام وسؤال المهنية"، حيث تحدث فيها نخبة من أبرز القيادات والخبراء الإعلاميين أبرزهم أحمد الطاهري وعمرو عبدالحميد والخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز كما شارك عبر الفيديو حسام زملط سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، ومن المقرر أن يستمر فعاليات منتدى مصر للإعلام خلال اليوم وغدا.

كلمة مارك سميث

قال مارك سميث رئيس مجلس معرض البث العالمي IBC إن التغيرات الإعلامية المتلاحقة تحتاج لتكنولوجيا خاصة لإيصال الرسالة للجمهور، مؤكدًا أنهم يحشدون جهودهم لتطويع التكنولوجيا الرقمية في خدمة الإعلام لنقل المعرفة.

جاء ذلك خلال العرض الرئيسي الذي قدمة بعنوان "الفرص والقيود والاستخدامات لتقنية الذكاء الاصطناعي في مستقبل وسائل الإعلام"، ضمن فعاليات اليوم الأول للنسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام.

وأضاف أنه يعمل تعزيز التشابك والإنتاجية في استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس بالتغطية الإعلامية دون الحاجة إلى الكابلات الكهربائية، لافتًا إلى أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة سيناريوهات البرامج التلفزيونية وتحليل الصور والفيديوهات.

ورش منتدى مصر للإعلام

انطلقت اليوم، فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام ويتضمن اليوم الأول من المنتدى عددًا من ورش العمل ومنها:

- ورشة عمل بعنوان: "من الترافيك إلى الأرباح، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز ربحية الصحافة"، يقدمها خالد البرماوي، خبير في الإعلام الرقمي.

- ورشة عمل حول: "كيف تجد فكرة جديدة للبودكاست؟" تقدمها منى الشايب، مذيعة ومقدمة برامج، قناة النيل للأخبار.

- ورشة عمل عن استكشاف البيانات الضخمة باستخدام لغة البرمجية، يقدمها عمرو العراقي، أستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - مصر.

- ورشة عمل مكافحة المحتوى الضار على الإنترنت وفي مقدمتها خطاب الكراهية، ثاندي سميث، مديرة برامج، مؤسسة ميديا مونيتورنج إفريقيا - جنوب إفريقيا.

ورش عمل منتدى مصر للإعلام

- ورشة عمل عن العالم الرقمي، وصحافة الموبايل، يقدمها أحمد الصياد، مدير قطاع الديجتال بالقنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويناقش فيها التحديات والفرص فى انطلاق منصات القاهرة الإخبارية.

- ورشة عمل عن استخدام البيانات والمعادل البصري في تغطية الانتخابات، تقدمها فدوى كمال، مدربة إعلامية، المركز الدولي للصحفيين - الولايات المتحدة الأمريكية.

-ورشة عمل عنُ "المصادر المجهلة: من يحمي المصداقية؟" تقدمها فتحية الدخاخني.

-ورشة عمل عن "كيف تسوق قصتك كصحفي حر"، تقدمها نورا يونس، رئيس تحرير المنصة.

-ورشة عمل عن "التصوير الفوتوغرافي بالموبايل" يقدمها أحمد هيمن، مصور فوتوغرافي.

- ورشة عمل عن كتابة القصص الرقمية في الصحافة الخدمية.

-ورشة عمل عن "قصص اقتصادية أكثر تشويقًا" يقدمها أحمد الليثي - CNN الاقتصادية.

-ورشة عمل عن سنة أولى صحافة يقدمها علي سطوحي، صانع أفلام وثائقية.

- ورشة عمل بعنوان "اتقن رسائلك: كيف تصنع استراتيجية تواصل قوية"، تقدمها ديانا الضبع، خبيرة اتصال ستراتيجي.

منتدى مصر للإعلام

منتدى مصر للإعلام