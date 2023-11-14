الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منتدى مصر للإعلام يعلن انضمام مبادرة أخبار “Google" كشريك دولي لنسخة هذا العام

منتدى مصر للإعلام
منتدى مصر للإعلام

أعلن منتدى مصر للإعلام، انضمام مبادرة أخبار“Google" كشريك دولي لنسخة هذا العام، المقرر انعقادها بالقاهرة، خلال يومي 26 - 27 نوفمبر الجاري، بحضور ٢٠٠٠ صحفي وإعلامي من مصر والشرق الأوسط والعالم. 

مبادرة أخبار“Google" هي مبادرة تسعى لضمان التعرف على جودة محتوى الأخبار عبر منصات Google، بحيث توفر لشركاء الأخبار الأدوات المتطورة لمساعدتهم على فهم مستخدميهم والتواصل معهم بشكل أفضل، وتحسين منتجاتهم، وتشغيل البنية التحتية التكنولوجية لديهم، كما تعمل مبادرة أخبار“Google" مع الناشرين والصحفيين لمكافحة نشر المعلومات الخاطئة ومشاركة المصادر وبناء منظومة أخبار متنوعة ومبتكرة.

 

ومنتدى مصر للإعلام هو منصة دولية مستقلة للتنمية والتطوير، تعمل لدعم المعرفة، وتطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة، مملوكة لمؤسسة30Nالرائدة في الإعلام والاتصال الاستراتيجي. عُقدت النسخة الأولى من المنتدى في نوفمبر من العام الماضي، بحضور ما يزيد عن ١٥٠٠ شخصية إعلامية من مصر والشرق الأوسط وأفريقيا والعالم. وتستضيف نسخة هذا العام أكثر من ٢٠٠٠ صحفي وإعلامي، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الإعلامية الرائدة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي.

التسجيل متاح للصحفيين والإعلاميين من خلال الموقع الرسمي لمنتدى مصر للإعلام من هنا

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