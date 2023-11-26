الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

13 ورشة عمل في اليوم الأول من فعاليات النسخة الثانية لمنتدى مصر للإعلام

منتدي مصر للاعلام
منتدي مصر للاعلام

انطلقت اليوم، فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام، ويتضمن اليوم الأول من المنتدى عددًا من ورش العمل ومنها: 

- ورشة عمل بعنوان: "من الترافيك إلى الأرباح، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز ربحية الصحافة"، يقدمها خالد البرماوي، خبير في الإعلام الرقمي.

- ورشة عمل حول: "كيف تجد فكرة جديدة للبودكاست؟" تقدمها منى الشايب، مذيعة ومقدمة برامج، قناة النيل للأخبار.

- ورشة عمل عن استكشاف البيانات الضخمة باستخدام لغة البرمجية، يقدمها عمرو العراقي، أستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - مصر.

- ورشة عمل مكافحة المحتوى الضار على الإنترنت وفي مقدمتها خطاب الكراهية، ثاندي سميث، مديرة برامج، مؤسسة ميديا مونيتورنج إفريقيا  - جنوب إفريقيا.

ورش عمل منتدى مصر للإعلام

- ورشة عمل عن العالم الرقمي، وصحافة الموبايل، يقدمها أحمد الصياد، مدير قطاع الديجتال بالقنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويناقش فيها التحديات والفرص فى انطلاق منصات القاهرة الإخبارية.

- ورشة عمل عن استخدام البيانات والمعادل البصري في تغطية الانتخابات، تقدمها فدوى كمال، مدربة إعلامية، المركز الدولي للصحفيين - الولايات المتحدة الأمريكية.

-ورشة عمل عنُ "المصادر المجهلة: من يحمي المصداقية؟" تقدمها فتحية الدخاخني.

-ورشة عمل عن "كيف تسوق قصتك كصحفي حر"، تقدمها نورا يونس، رئيس تحرير المنصة.

-ورشة عمل عن "التصوير الفوتوغرافي بالموبايل" يقدمها أحمد هيمن، مصور فوتوغرافي.

- ورشة عمل عن كتابة القصص الرقمية في الصحافة الخدمية.

-ورشة عمل عن "قصص اقتصادية أكثر تشويقًا" يقدمها أحمد الليثي - CNN الاقتصادية.

-ورشة عمل عن سنة أولى صحافة يقدمها علي سطوحي، صانع أفلام وثائقية.

- ورشة عمل بعنوان "اتقن رسائلك: كيف تصنع استراتيجية تواصل قوية"، تقدمها ديانا الضبع، خبيرة اتصال ستراتيجي.

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