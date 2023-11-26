الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح فيلم "أبونسب" رسميًا فى دور العرض 21 ديسمبر

ابو نسب
ابو نسب

أعلنت شركة سينرجى فيلميز عن طرح فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام فى دور العرض السينمائى يوم 21 ديسمبر المقبل، حيث تستعد الشركة لبدء عمليات الدعاية الخاصة بالعمل خلال الأيام المقبلة، بطرح البوسترات الدعائية وكذلك البرومو قبل إطلاق العمل في السينمات.

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع  فيلم "أبونسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما معًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

شركة سينرجى فيلميز سينرجى فيلميز ابو نسب محمد إمام السينمات

مواد متعلقة

غدًا..الإعلامية نانسى نور تقدم الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام

نور محمود يروج لبطولته المسرحية الأولى "النقطة العميا"

رانيا يوسف: أعشق الرجال وتعرضت للتحرش خلال عملى مضيفة طيران

تفاصيل حفل أعمال الموسيقار محمد الموجي على مسرح الجمهورية

مسلسلات رمضان 2024.. سيمون تنضم لأبطال مسلسل "صيد العقارب"

نادى سينما أوبرا القاهرة يعرض فيلم "وش فى وش".. الأربعاء

عرض فيلم "لف وارجع تانى" عبر منصة WATCH IT الرقمية

الشيخ ياسين التهامى يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ونجله يعلن تأجيل جولته الفنية

الأكثر قراءة

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز بأزمة قلبية

دخول 2056 شاحنة مساعدات.. رشوان يكشف مستجدات الجهود المصرية فى هدنة غزة

مصدر يكشف عن مدرب حراس المرمى الجديد فى الزمالك

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل احتجاز ناقلة نفط فى خليج عدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس