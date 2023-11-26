سر رفض معتمد جمال عودة أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سر رفض معتمد جمال، المدير الفني للفريق، عودة أحمد أبوالفتوح ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

إيقاف فتوح

كان الزمالك قد قرر في وقت سابق إيقاف فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لمدة شهر بعد إحالتهم للتحقيق.

وأكد المصدر أن معتمد جمال متحفظ على عودة فتوح ومشاركته مع الفريق بعد نهاية فترة العقوبة، مشيرًا إلى أن تحفظ المدرب من الناحية السلوكية في المقام الأول.

وأشار إلى أن المدرب يرى أن أحمد فتوح لن يكون مجديًا مع الفريق من الناحية الفنية بسبب عدم انضباطه والأفضل هو رحيله عن الفريق.

وشدد على أن معتمد جمال أخرج فتوح من حساباته بشكل كامل حتى بعد نهاية فترة الإيقاف.

توافد الجماهير

ومن جهة أخرى، غادرت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك من أمام مقر النادي متجهة إلى ستاد برج العرب عن طريق الحافلات التي وفرها مجلس الإدارة من أجل تسهيل سفرهم إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في مباراة أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وفر عدد 50 حافلة لنقل الجماهير إلى الإسكندرية، من أجل مؤازرة الفريق أمام أبوسليم الليبي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت الجماهير توافدت على مقر النادي صباح اليوم وتولى الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ومحمد طارق عضو المجلس، الإشراف على استقلال الجماهير للحافلات التي وفرها النادي من أجل نقل الجمهور لمؤازرة الفريق في لقاء بطل ليبيا والتأكد من توافر كل سبل الراحة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبوسليم الليبي في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.