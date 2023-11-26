الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

4 ملايين خدمة للكشف المبكر.. معلومات عن "100 يوم صحة" منذ انطلاقها (فيديو)

100 يوم صحة
100 يوم صحة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا حول حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها. 

معلومات عن حملة "100 يوم صحة":

- قدمت منذ انطلاقها مليونًا و408 آلاف خدمة بدعم صحة المرأة.

- الزيارات العارضة والمتكررة 3 ملايين و917 ألفُا و440 زيارة.

- 4 ملايين و192 ألف خدمة بالكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة.

- قدمت 383 ألفًا و965 خدمة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.

- علاج 249 ألفًا و725 مواطنًا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

- إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لأكثر من مليون ونصف مواطن. 

100 يوم صحة حملة 100 يوم صحة اكسترا نيوز دعم صحة المرأة دعم صحة المرأة المصرية مبادرة دعم صحة المرأة

مواد متعلقة

"الأعمدة السبعة" أشهر مؤلفاته.. أبرز المعلومات عن المفكر ميلاد حنا في ذكرى وفاته

كاتبة صحفية: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المعاشات بفضل توجيهات الرئيس السيسى

فى ثالث أيام الهدنة.. دخول مساعدات جديدة لغزة عبر معبر رفح

رئيس حزب المستقلين الجدد: تصويت المصريين بالخارج نقطة الانطلاق للانتخابات الرئاسية

"الصحة العالمية": مصر أول دولة تحصل على الشهادة الذهبية بعد خلوها من فيروس C

رؤساء المهرجانات العربية الدولية يناقشون تحديات صناعة المهرجانات بـ"شرم الشيخ الدولي للمسرح"

الصحة العالمية: مصر تحرص على حقوق الإنسان في الحصول على "الرعاية"

دخول 6 شاحنات وقود لقطاع غزة.. و5 طائرات لمطار العريش

الأكثر قراءة

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز بأزمة قلبية

دخول 2056 شاحنة مساعدات.. رشوان يكشف مستجدات الجهود المصرية فى هدنة غزة

مصدر يكشف عن مدرب حراس المرمى الجديد فى الزمالك

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل احتجاز ناقلة نفط فى خليج عدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس