4 ملايين خدمة للكشف المبكر.. معلومات عن "100 يوم صحة" منذ انطلاقها (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا حول حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها.
معلومات عن حملة "100 يوم صحة":
- قدمت منذ انطلاقها مليونًا و408 آلاف خدمة بدعم صحة المرأة.
- الزيارات العارضة والمتكررة 3 ملايين و917 ألفُا و440 زيارة.
- 4 ملايين و192 ألف خدمة بالكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة.
- قدمت 383 ألفًا و965 خدمة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.
- علاج 249 ألفًا و725 مواطنًا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.
- إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لأكثر من مليون ونصف مواطن.