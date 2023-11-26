الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق "مونديال قرى حياة كريمة" ومباريات خماسى كرة القدم بكفر الشيخ

جريدة الدستور

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، دوري خماسي كرة القدم بقرى «حياة كريمة» تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار "مونديال حياة كريمة"، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انطلاق دوري "حياة كريمة"

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن دورى حياة كريمة بالمحافظة، ينطلق بين قرى المراكز الإدارية الأربعة " كفر الشيخ، دسوق، سيدى سالم، الحامول" يشارك به 32 فريقًا و256 لاعبًا من سن 16 حتى 25 عام من شهر نوفمبر حتى نهاية إبريل 2024.

كما تعلن الصفحة الرسمية عن جدول مباريات اللقاءات ويتكون الفريق من 8 لاعبين منهم 5 لاعب أساسى و2 احتياطي ومدرب وتقسم الفرق إلى 4 مجموعات، ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.

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وأوضح عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، أن الدوري ينفذ من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية وفريق عمل الإدارة بالمديرية وأسفرت لقاءات اليوم عن فوز الرملة على أبو منيسى بسبعة أهداف مقابل هدف واحد وفوز الخادمية على زهران بهدف نظيف وفوز زهران على الرملة بهدفين مقابل هدف.

فيما تجددت تدريبات مركز الفتيات لكرة السلة، تحت شعار"Her World" بنادى ضباط الشرطة بكفرالشيخ وتنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية.

من جهته، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن التدريب لعدد 30 لاعبة يكون على المهارات الأساسية لكرة السلة مثل التحكم والسيطرة على الكرة والمشى والتمرير، ضمن خطة تدريب المشروع بالتنسيق مع الإتحاد المصرى لكرة السلة، ويتم متابعة سير العملية التدريبية للمركز بصفة مستمرة، وتحت إشراف وتدريب الاتحاد المصرى لكرة السلة.

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