غلق 88 منشأة وضبط 6233 حالة إشغال خلال حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الاشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدى لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الاشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأسفرت الحملات عن غلق عدد 88 منشأة، والتحفظ على 6233 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3002 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محالّ وتحرير 75 إنذارا وفرض غرامات فورية تُقدر ب655 ألف جنيه خلال أسبوع.

وتواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف الجهود لإحكام السيطرة وتفعيل أدوات الرقابة والتصدى للتعديات والإشغالات على مستوى الأحياء.

وفي سياق متصل، شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، حملات مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتفتيش على المنشآت والمحال والأنشطة السياحية، لمتابعة مدى التزامهم بالأسعار المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة لمنع أي استغلال للمواطنين

شملت الحملات نطاق أحياء شرق، وسط، ومنتزة أول، منتزة ثان، الجمرك، وغرب على مدار الأسبوع، وتم تنفيذ 14 حملة تفتيش على 157 منشأة.

وأسفرت حملات التفيش عن وجود 71 منشأة غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار وعدد 20 منشأة تبيع بأسعار أغلى من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وعدد 16 منشأة حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية، هذا بالإضافة إلى عدد 25 منشأة ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

هذا وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين خلال وسائل الاتصال الخاصة بها.

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