الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كايرو ستيبس يحييون حفلي "الكريسماس" على المسرح الكبير بالأوبرا.. اعرف التفاصيل

باسم درويش مؤسس فريق
باسم درويش مؤسس فريق كايرو ستيبس

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلين ضخمين للفريق المصرى الالمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش مؤسس الفريق، تحت عنوان "الكريسماس" وذلك يومي الخميس والجمعة 21 و22 ديسمبر المقبل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

برنامج حفلي كابىو ستيبس بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفلي فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويضم البرنامج مجموعة من الأعمال الخاصة بالفريق والتي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز منها مقدمة ألف، بكرة، كافيه جروبي، صعيدي، سلطان، مرسال، أرابيسك، خليچي ستيبس، دهب، أوليه كايرو، يا مالك القدر، يا مالك الملك، إنفراج، لاسوا بوكا، عنبر وسيوة.

عازفين فريق كايرو ستيبس

ويضم فريق كايرو ستيبس، عدد من العازفين المصريين والامان المهرة هم رامى عطا الله ( بيانو )، ايفيلين هوبر ( هارب )، ماكس كلاس ( بركشن )، ستيفن اميج ( درامز - موسيقى الكترونية )، راجيد ويليام ( ناى )، فولفجانج ويتمان ( غناء - ساكسفون )، ستيفان هيرجينرودر ( باص )، خالد ابو الدهب ( فنون بصرية )، راجى كمال ( قانون )، وائل السيد ( اكورديون )، هانى الصواف - عبد العظيم برهومة ( ايقاع )، جان بشرى ( تشيللو )، عماد عزمى - نهاد جمال - شادى عبد السلام - شيرين عزمى ( فيولينة ) - محمود زكريا ( فيولا )، سعيد الحسينى ( مزمار ).

كايرو ستيبس

يمتد مشوار كايرو ستيبس لأكثر من 20 سنة، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى موسيقى الجاز فى أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، رفقة فرقة كوادرو نويفو العالمية، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقي المصري باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن فريق "كايرو ستيبس" فريق جاز صوفى عالمى، تأسس عام 2002 وحقق شهرة واسعة نتيجة اعتماده على مزج أساليب موسيقية متنوعة بالإضافة إلى دمج  الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات  الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات  الإلكترونية لتنتج تأثيرات روحانية مميزة ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة. 

الكريسماس حفلى كايرو ستيبس بالأوبرا تفاصيل حفلي كايرو ستيبس بالأوبرا فريق كايرو ستيبس المسرح الكبير

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