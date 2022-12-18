الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كايرو ستيبس» تمزج الموسيقى الشرقية والكلاسيكية مع الجاز في الأوبرا

بإسم درويش
بإسم درويش

يقدم الفريق المصري الألمانى كايرو ستيبس بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش حفلين متتاليين، يستضيف خلالهما المنشد على الهلباوى والشيخ إيهاب يونس وذلك في الثامنة مساء الخميس والجمعة  22 ، 23 ديسمبر على المسرح الكبير في الأوبرا.

يقول باسم درويش ان البرنامج يضم مجموعة من الأعمال الخاصة بالفريق والتي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز منها مقدمة ألف، بكرة، كافيه جروبي، صعيدي، سلطان، مرسال، أرابيسك ، خليچي ستيبس، دهب، أوليه كايرو، يا مالك القدر، يا مالك الملك، إنفراج ، لاسوا بوكا ، عنبر وسيوة ، واضاف ان الفريق يضم عدد من العازفين المصريين والامان المهرة هم رامى عطا الله ( بيانو ) ، ايفيلين هوبر ( هارب ) ، ماكس كلاس ( بركشن ) ، ستيفن اميج ( درامز - موسيقى الكترونية ) ، راجيد ويليام ( ناى ) ، فولفجانج ويتمان ( غناء - ساكسفون ) ، ستيفان هيرجينرودر ( باص ) ، خالد ابو الدهب ( فنون بصرية )، راجى كمال ( قانون ) ، وائل السيد ( اكورديون ) ، هانى الصواف - عبد العظيم برهومة ( ايقاع ) ، جان بشرى ( تشيللو ) ، عماد عزمى - نهاد جمال - شادى عبد السلام - شيرين عزمى ( فيولينة ) - محمود زكريا ( فيولا ) ، سعيد الحسينى ( مزمار ) .

يشار إلى أن "كايرو ستيبس" فريق جاز صوفى عالمى ، تأسس عام 2002 وحقق شهرة واسعة نتيجة اعتماده على مزج أساليب موسيقية متنوعة بالإضافة إلى دمج  الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات  الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات  الإلكترونية لتنتج تأثيرات روحانية مميزة ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة. 

فريق كايرو ستيبس حفلي لكايرو ستيبس الموسيقار باسم درويش دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير بالأوبرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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