«كايرو ستيبس» تمزج الموسيقى الشرقية والكلاسيكية مع الجاز في الأوبرا

يقدم الفريق المصري الألمانى كايرو ستيبس بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش حفلين متتاليين، يستضيف خلالهما المنشد على الهلباوى والشيخ إيهاب يونس وذلك في الثامنة مساء الخميس والجمعة 22 ، 23 ديسمبر على المسرح الكبير في الأوبرا.

يقول باسم درويش ان البرنامج يضم مجموعة من الأعمال الخاصة بالفريق والتي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز منها مقدمة ألف، بكرة، كافيه جروبي، صعيدي، سلطان، مرسال، أرابيسك ، خليچي ستيبس، دهب، أوليه كايرو، يا مالك القدر، يا مالك الملك، إنفراج ، لاسوا بوكا ، عنبر وسيوة ، واضاف ان الفريق يضم عدد من العازفين المصريين والامان المهرة هم رامى عطا الله ( بيانو ) ، ايفيلين هوبر ( هارب ) ، ماكس كلاس ( بركشن ) ، ستيفن اميج ( درامز - موسيقى الكترونية ) ، راجيد ويليام ( ناى ) ، فولفجانج ويتمان ( غناء - ساكسفون ) ، ستيفان هيرجينرودر ( باص ) ، خالد ابو الدهب ( فنون بصرية )، راجى كمال ( قانون ) ، وائل السيد ( اكورديون ) ، هانى الصواف - عبد العظيم برهومة ( ايقاع ) ، جان بشرى ( تشيللو ) ، عماد عزمى - نهاد جمال - شادى عبد السلام - شيرين عزمى ( فيولينة ) - محمود زكريا ( فيولا ) ، سعيد الحسينى ( مزمار ) .

يشار إلى أن "كايرو ستيبس" فريق جاز صوفى عالمى ، تأسس عام 2002 وحقق شهرة واسعة نتيجة اعتماده على مزج أساليب موسيقية متنوعة بالإضافة إلى دمج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الإلكترونية لتنتج تأثيرات روحانية مميزة ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.