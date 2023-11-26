الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنيسة القديس بروفوريوس تنظم قداس الأربعين لشهداء القصف الإسرائيلي على غزة

غزة
غزة

نظمت كنيسة القديس بورفيريوس في غزة القداس الإلهي، وطقوس جنازة الأربعين عن روح الراقدين الذين رقدوا  بسبب الدمار الذي لحق باحد مباني الكنيسة، في القصف الذي لحق الكنيسة والذي جاء بيد المحتل الاسرائيلي.

 الهدنة المنتظرة نتمنى بان توصلنا الى انهاء كلي للحرب

من جانبه علق المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس قائلا: "في الهدنة المنتظرة نتمنى بان توصلنا الى انهاء كلي للحرب، اهلنا في غزة لا يستحقون ان يعاملون بهذه القسوة والهمجية فهم يستحقون حياة افضل، خلص يارب شعبك وبارك ميراثك واحفظ شعبنا في سلام وطمأنينة.

وأضاف: قلوبنا مع كافة المكلومين والمحزونين والمتألمين الذين يودعون احبتهم في مشهد يدل على جسامة المأساة الانسانية.. يحق لشعبنا ان تكون عنده محطات فرح في خضم هذه الالام والاحزان والمصائب والتي لا يمكن وصفها بالكلمات.. حياة الفلسطينيين انما هي مزيج بين الالم والمعاناة والفرح وهذه الخلطة ليست موجودة الا عند الفلسطينيين.

وتابع: نتمنى بأن تكون هذه الهدنة محطة انتقال الى انتهاء للعدوان والحرب، إن أهلنا في غزة الابية يلملمون جراحهم ويفتشون عن احلامهم وطموحاتهم التي طمرت تحت الركام، ونوجه مجددا نداء حارا الى كافة اولئك الذين يتحلون بالقيم الأخلاقية والانسانية والحضارية في عالمنا بضرورة ان يعملوا كل من موقعه من اجل ان تتوقف هذه الحرب والتي ادت الى الكثير من المآسي الانسانية في غزة.

المطران عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفد ا كنسي ا قبرصي ا وذلك في كنيسة القيامة

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