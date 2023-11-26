الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا توما حبيب يترأس احتفال عيد يسوع الملك بطهطا

توما حبيب
توما حبيب

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس الاحتفال بعيد يسوع الملك، وذلك بكنيسته، بطهطا.

مركز الكون

 الأب أنطون عياد، راعي الكاتدرائية، حيث تحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول "المسيح ملك الكون"، قائلًا: إنه لقب يحمل الكثير من الوقار، لأنه مركز الكون كله.

وتابع راعي الإيبارشية: إنه يرسلنا لواقع كبير، نحن نحتاج النظر بيسوع ملك الكون، فهو مُلك حقٍّ، وحياة، مُلك قداسة، ونعمة، مُلك عدل، وحبٍّ، وسلام.

وفي ختام اليوم، كرم الأنبا توما خريجي الرعية، بالإضافة إلى تسليمهم الشهادات العامة.

من جهة اخرى، ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس عيد رئيس الملائكة ميخائيل، وذلك بكنيسته، بنجع الصياغ.

وشارك في الاحتفال القمص يوسف أقلاديوس، والأب بولس فاروق، والأب يوحنا معطي، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى عدد من شعب الإيبارشية.

كذلك، منح صاحب النيافة درجتي المرتل، والقارئ، إلى عدد من شمامسة الكنيسة، حيث تحدث الأنبا عمانوئيل في كلمة العظة، عما يسرده الوحي الإلهي عن الملائكة، بشكل عام، خاصة رئيس الملائكة ميخائيل.

وتكلم راعي الإيبارشية أيضًا حول دور الملائكة، الذين هم خدام، ورسل الله، فهم الحضور الروحي، لمعونة، وحراسة الإنسان، كما دعا نيافته الأبناء المحتفى بهم إلى الالتزام بخدمة الهيكل، بكل خشوع.

كما افتتح نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مستوصف العائلة المقدسة الخيري بجراجوس.

وخلال الحفل الافتتاحي، ألقى نيافة المطران كلمته، التي بدأها "بسم الإله الخالق الذي نعبده جميعًا مصدر الحياة"، حيث سيقوم المستوصف الطبي، بخدمة جميع عائلات جراجوس، والقرى، والمدن المجاورة لها، تحت إدارة، وخدمة راهبات الكلمة المتجسد.

يأتي ذلك تلبية لعدة طلبات بعودة الراهبات إلى جراجوس،  لافتتاح المستوصف مرة أخرى، لخدمة شعب جراجوس، علمًا بأن هذه الطلبات، كانت قد طرحت على الأب المطران، من قبل أهل جراجوس: مسيحيين، ومسلمين، منذ الأيام الأولى لتولي نيافته رعاية الإيبارشية.

و بعد عدة مباحثات، وزيارات، واتفاقات من قبل نيافته، تم الحلم، الذي كنا نحلم به جميعًا، فقد لبى الأنبا عمانوئيل، نداء أهل البلدة بالكامل، وتم افتتاح المستوصف، ليخدم الجميع بلا استثناء.

شارك في الاحتفال الآباء الكهنة، رعاة كنيسة جراجوس، والآباء الضيوف، والأخوات الراهبات، بحضور كبار رجال القرية، وشيوخ النجوع، بالإضافة إلى الرموز الدينية، والأساتذة الكبار، ونخبة الأطباء المميزين، وعدد من شعب القرية.
 

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