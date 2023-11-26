"حماة الوطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالسويس لدعم المرشح السيسى فى الانتخابات الرئاسية

نظم حزب حماة الوطن مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة السويس لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب، إن المصريين سوف يثبتون للعالم أنهم خلف قيادتهم السياسية في ظل التحديات التي تحيط بمصر حاليًا.

وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه مصر حاليًا، كما استعرض الإنجازات والمشروعات العملاقة التي تمت تدشينها في عهد الرئيس السيسي.

وحضر المؤتمر الآلاف من المواطنين في محافظة السويس، الذين أعلنوا عن تأييدهم ووقوفهم خلف القيادة السياسية الحالية.