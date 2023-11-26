الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي والزملك والاتحاد السكندري وسبورتنج يتصدرون مجموعات الدوري للكرة الطائرة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

تصدرت فرق الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وسبورتنج المجموعات الأربع في الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد انتهاء الجولة الثالثة التي أسفرت عن فوز الزمالك على مصر للبترول 3- صفر والداخلية على الصيد 3-2 والطيران على دمنهور 3-1.

وفي المجموعة الثانية فاز بتروجت على المقاولون والأهلي على الترسانة بنتيجة واحدة 3- صفر وفاز الشمس على دلفي 3-2 .

وفي المجموعة الثالثة فاز الاتحاد السكندري على الإعلاميين والزهور على 6 أكتوبر وطلائع الجيش على إيسترن كومباني بنتيجة واحدة 3- صفر.

وفي المجموعة الرابعة فاز سبورتنج على هليوليدو هليوبوليس على الإسكندرية للبترول بنتيجة واحدة 3- صفر وفاز سموحة على القناة 3-1.

ويتصدر الزمالك المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط يليه الداخلية 8 نقاط والطيران 5 نقاط والصيد 3 نقاط ومصر للبترول برصيد نقطتين ودمنهور بدون نقاط.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط يليه بتروجت 6 نقاط والشمس 5 نقاط والترسانة 4 نقاط ودلفي برصيد 3 نقاط والمقاولون بدون نقاط.

ويتصدر الاتحاد السكندري المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط يليه طلائع الجيش 7 نقاط والزهور وإيسترن كومباني ولكل منهما 6 نقاط والإعلاميين و6 أكتوبر بدون نقاط.

ويتواجد فريق سبورتنج في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط يليه هليوبوليس 8 نقاط وسموحة 6 نقاط والقناة 4 نقاط وهليوليدو والإسكندرية للبترول بدون نقاط.

وتقام مباريات الأسبوع الرابع يوم الثلاثاء المقبل حيث يلتقي الزمالك مع الداخلية ودمنهور مع الصيد والطيران مع مصر للبترول في المجموعة الأولى ويلتقي الأهلي مع الشمس والمقاولون مع دلفي وبتروجت مع الترسانة في المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الثالثة يلتقي الاتحاد السكندري مع إيسترن كومباني و6 أكتوبر مع الإعلاميين وطلائع الجيش مع الزهور ..وفي المجموعة الرابعة يلتقي هليوليدو مع الإسكندرية للبترول وسبورتنج مع القناة وسموح مع هليوبوليس.

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