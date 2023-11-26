انفجار مولد كهرباء فى بنك بالإسكندرية

أصيب عامل بحروق وكسور في انفجار مولد كهرباء بمصرف أبوظبى الإسلامى "فرع لوران" بـالإسكندرية.

شب حريق فى مولد كهرباء بمصرف أبوظبى الإسلامى "فرع لوران" بالإسكندرية أثناء قيام أحد العاملين بتزويده بالوقود لتجهيزه للتشغيل، حيث حدث شرز أدى إلى حدوث موجة انفجارية أسفرت عن إصابة العامل، وحدوث تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الداخلى والخارجى للمصرف.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.