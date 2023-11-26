الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انفجار مولد كهرباء فى بنك بالإسكندرية

انفجار
انفجار

أصيب عامل بحروق وكسور في انفجار مولد كهرباء بمصرف أبوظبى الإسلامى "فرع لوران" بـالإسكندرية.

شب حريق فى مولد كهرباء بمصرف أبوظبى الإسلامى "فرع لوران" بالإسكندرية أثناء قيام أحد العاملين بتزويده بالوقود لتجهيزه للتشغيل، حيث حدث شرز أدى إلى حدوث موجة انفجارية أسفرت عن إصابة العامل، وحدوث تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الداخلى والخارجى للمصرف.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مولد كهرباء مصرف أبو ظبى الإسلامى فرع لوران الإسكندرية

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