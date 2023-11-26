في أولى فعاليات الـ16 يوما.. “قومى المرأة” يناقش كتاب "الصعيد فى بوح نسائه" بدار الأوبرا

في أولى فعاليات الـ١٦ يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى ينفذها المجلس تحت شعار "كونى"، نظمت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة لقاءً بنقابة التشكيليين بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة لمناقشة كتاب بعنوان "الصعيد فى بوح نسائه"، بحضور كل من الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس، والدكتورة صفية القبانى نقيبة التشكيليين والكاتبة سلمى انور والكاتبة ضحى عاصى.

تضمن اللقاء مناقشة دور الفن في مناهضة العنف ضد المرأة، واستعراض كتاب "الصعيد فى بوح نسائه" للكاتبة سلمى أنور، بالإضافة إلى افتتاح معرض للوحات الدكتور أحمد سليم رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا عن المرأة في صعيد مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا يحيي أن ملف القضاء على العنف ضد المرأة واحد من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس، مستعرضة الجهود التي قام بها في هذا المجال التي يأتي من بينها إعداد مشروعات قوانين لمواجهة الاشكال المتعدده من العنف، واطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام ٢٠١٧، إلى جانب تنفيذ العديد من الحملات الاعلامية والأنشطة والفعاليات المختلفة في جميع المحافظات، هذا الى جانب دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس الذي يعمل علي مساعدة ومساندة السيدات المعنفات في الحصول علي حقوقهن.

وأشارت الدكتورة رانيا يحيى إلى أن اللقاء اليوم يتضمن عرض لكتاب " الصعيد فى بوح نسائه " للكاتبة سلمى أنور والذي يتضمن سرد ٣٠ قصة حقيقية لسيدات من الصعيد والمشكلات التى تتعرض لها المرأة هناك، مضيفة أن المرأة الصعيدية سيدة واعية لديها ثقة كبيرة بقدراتها وصاحبة شخصية قوية ومؤثرة داخل أسرتها.

واستعرضت الكاتبة سلمى أنور ملخص وفكرة كتاب" الصعيد فى بوح نسائه " والتى تدور حول قصص مجموعه من النساء الصعيدات والتى جاء أغلبهن من السيدات المسنات اللاتى يمتلكن العديد من القصص المؤثرة فى محافظات المنيا وقنا وأسوان وتناولت تلك القصص مواضيع متعددة ما بين الزواج والحب وبعض المشكلات اللاتي تعرضن لها من بينها العنف ضدهن بإختلاف اشكاله وانواعه.

وأعرب الدكتور احمد سليم رئيس قسم التصوير بالفنون الجميلة بجامعة المنيا عن سعادته وافتتاح معرضه الذي يتضمن عرض ١٤ عمل متنوع من فن التصوير من خامات مختلفة بالألوان الزيتية والايكليريك وطريقة التصوير الجداري من خلال مقاسات مختلفة ومتنوعة وتكوينات تحمل تعبيرات توضح أهمية وقيمة المرأة فى جنوب مصر.

وعرضت الأستاذة رانيا الصوابى ممثلة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها جهود المكتب في مساعدة السيدات المعنفات من خلال تقديم الدعم النفسى والقانوني والاجتماعي لهن مشيرة الى ان المكتب يتضمن ٢٧ فرع على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم تلقي الشكاوى والاستفسارات على الخط المختصر ١٥١١٥ أو من خلال رقم الواتس اب ٠١٠٧٥٢٥٦٠٠ أو التواصل بفروع المكتب بجميع المحافظات.